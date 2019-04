BLOGI | Ajax kukutas Juventuse ja pääses Meistrite liigas poolfinaali, Barcelona tõrjus konkurentsist Manchester Unitedi

Juventus-Ajax, Barcelona-Manchester United

KÕIK! Ajax võidab võõrsil Juventuse 2:1 ja jõuab üldkooriga 3:2 poolfinaali!

KÕIK! Barcelona võitis Manchester Unitedit 3:0 ja sammus üldskooriga 4:0 poolfinaali!

Juventus nõuab penaltit! EI! VAR otsustab, et Daley Blind ei mänginud tahtlikult käega.

Torinos on 90 minutit täis tiksunud.

Juventusel on jäänud vaid 5 minutit armuaega...

Ajax lööb kontrarünnakul 3:1! Kas oli suluseis? Jah, VAR näeb Hakim Ziyechil suluseisu. Värav EI LOE.

78. minut: Ronaldo kukub peavõitluse ajal ja ootab penaltit. Kohtuniku vile vaikib.

Nii lõi Matthijs de Ligt 2:1:

Juventus vajab nüüd kahte väravat.

Ajax lööb 67. minutil 2:1! Matthijs de Ligt saadab palli peaga väravasse kahe Juventuse kaitsja vahelt! See värav oli õhus ja Juventus on suurtes raskustes.

65. minutil veel üks Ajaxi ohtlik võimalus - Ziyech saab karistusalasse täpse söödu, kuid üritab selle värava ette kaaslasele sööta - see lendab kaitsjatesse. Oleks pidanud ise peale lööma.

Ajaxi väga ohtlik kontra, kuid Miralem Pjanic suudab viimasele söödule varba vahele saada ja päästab Juventuse!

57. minut: Van de Beek testib kauglöögiga Szczęsnyt, kuid poolakas on taas tasemel ja toob lati alla lendava palli ära.

Philippe Coutinho lööb 61. minutil Barcelona 3:0 ette. See seeria on lõppenud...

60. minut: Pogbal on Unitedi kontrarünnakul võimalus, kuid see pole ei korralik löök ega sööt...

Szczęsny tegi suurepärase tõrje, päästes Juventuse! Puurilukk suutis käe vahele saada Hakim Ziyechi löögile.

Nou Campil jälgib tänast mängu 96 708 inimest.

Messi oli lähedal kolmandale väravale - löök lendas kaitsja rikošetist napilt väravast mööda...

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Ajax on Torinos kenasti mängus, hetkeseisuga ootaks ees lisaaeg...

Barcelona on võitnud Man Utdi vastu avapoolaja 2:0 (kahe mängu kokkuvõttes 3:0), Juventuse ja Ajaxi mängus on seis 1:1 (üldsummas 2:2).

Barcelonal on avapoolaja lõpus hiilgav võimalus, kuid De Gea jääb Sergi Roberto lähilöögile õnnelikult ette ja päästab meeskonna oma näoga!

Messi arvel on tänavu CLis juba kümme väravat.

Ajax viigistab - Donny van de Beek lööb 34. minutil 1:1. Napilt suluseisu vältinud poolkaitsja kasutab õnnega pooleks tekkinud võimaluse külmavereliselt ära.

Manchester Unitedi mäng on täielikult lagunenud. Mehed ei usu vist enam ise ka, et siit oleks võimalik mängu tagasi tulla...

Ronaldo viib 28. minutil Juventuse 1:0 juhtima - peaga värav nurgalöögi ajal! VAR vaatab olukorra üle, kuid värav jääb jõusse. Oli kahtlus, et Juventuse mängija tegi nurgalöögi ajal vea.

See oli Messi jaoks juba 24. värav Meistrite liigas Inglise klubide vastu.

Messi lööb 19. minutil 2:0! Räige viga Unitedi puurivaht David De Gealt, kes laseb Messi nõrga kauglöögi järel palli oma keha alt väravasse veereda...

Barcelona lööb 15. minutil 1:0! Värava autoriks Lionel Messi, kes kõmmutab palli võrku karistusala lähistelt. Olukord sai alguse Ashley Youngi rumalast pallikaotusest vasakul äärel.

Ter Stegen tõrjub Rashfordi pealelöögi karistusala lähistelt.

Otsus kõlab - penaltit ei tule! Rakitic kukkus pärast seda, kui Unitedi mehed olid juba palli ära löönud.

Kohtunik määrab Barcelonale penalti! VAR vaatab olukorra üle...

Juventus on siiani oluliselt teravam, kui avamängus Amsterdamis.

Britid viskavad BBC-s nalja, et United on loonud juba rohkem väravavõimalusi, kui terve avamängu jooksul Old Traffordil.

Scott McTominay võimalus, kuid ka see ei too Unitedile edu. Ole Gunnar Solskjaeri hoolealused on alustanud väga bravuurikalt.

Rashford pääseb avaminutil ohtlikult läbi ja lööb latti! Barcelona pääses ehmatusega...

Mängud on alanud!

