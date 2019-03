BLOGI | Ajax häbistas Madridi Reali ja pääses veerandfinaali!

Jalgpalli Meistrite liiga: Dortmund-Tottenham 0:1, Real-Ajax 1:4

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103051668147572736

KÕIK! Ajax võitis Reali 4:1 ja Tottenham Borussiat 1:0. EDASI AJAX JA TOTTENHAM. Reali mängumees Nacho sai veel lõpus ka teise kollase kaardi ehk kokkuvõttes punase.

90 minutit on mõlemas mängus täis tiksunud. Ajax ja Tottenham on edasi.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103049045340237824

dark knight: kui realil meistrite liiga hooaeg läbi saab, siis Ramose karistuseks saadus 2 mängulise puhkuse järgmine mäng lükkub järgmisse aastasse????

Viljar Tammeleht: Madridi Real on juba sellises šoki seisundis kuna eelmine nädal saadi kõik mängud barca käest ja siit saab edasi ainult hullemaks minna. Forca barca😂😂😂

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103048142889631744

Kuslap: Ennem tuleb vist Jeesus tagasi maapeale ja toob endaga kaasa Elvise ja Michael Jacksoni, kui Reali president Perez aru saab, et viga on temas, mitte peatreeneri(te)s.

Realil on jäänud vaid 10 minutit armuaega...

Viljar: Hea ongi et keegi teine ka vahepeal võtab ms liiga!!

dr. house: Hollandi jalgpall hakkab ka mäele saama taas vist.

Uskumatu õhtu Tadici jaoks - kaks resultatiivset söötu + värav... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103046322762977281

Juss: To Reali fänn. Asi ei olnud ainult Ronaldos vaid ka Zidanes. Võrdle mängupilti enne Zidane, Zidane ajal ja hetkel. Nagu öö ja päev. Loomulikult oli Ronaldo elutähtis lüli, ei vaidle vastu. Kasutas märksa paremini olukordi ära, kui Benzema või Bale.

Ja kohe lööb Lasse Schone vastu 4:1 Ajaxile ja asi on sisuliselt otsustatud!

reali fänn: Kas on veel neid nuustikuid kes ütlevad "Ronaldo who?" Kogu aeg öelnud, et üks mees tassis seda õnnetut satsi. 2001 aastast realile pöialt hoidnud aga kuna Perez on nii taun siis vahelduseks võiks oma tehtud suppi ise süüa.

Real lööb ühe tagasi - Marco Asensio seisuks 1:3.

Reali enam üks värav ei päästa, vaja on lüüa lausa kolm. Suurüllatus on õhus...

VAR vaatas pikalt olukorda, kuid luges lõpuks värava ära. Uurimise all oli, kas pall käis rünnaku alguses üle küljejoone või mitte.

Ajax lööb 3:0! Värava autoriks Dusan Tadic.

Kane on CLis tõsine väravamasin: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103041285647147008

58. minut: Benzema võimalus, kuid pealelöök terava nurga alt lendab mööda!

Ajax on kontratel ohtlik, ent siiani on riskiv Real pääsenud...

Tottenham lööb 1:0! Traumast taastunud Harry Kane värava autoriks! Dortmund vajab nüüd suuremat sorti imet - edasi viiks viis väravat...

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Frenkie de Jong tõestas oma söödutäpsusega, miks Barca tema eest 65 miljonit naela välja käib. https://twitter.com/OptaJose/status/1103036850502094848

Meenutame, et Real on Meistrite liigas üheksa hooaega järjest vähemalt poolfinaali jõudnud. Seega oleks tänane väljalangemine tõsine suurüllatus igas mõttes.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103037352098914304

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103034906383474688

DORTMUND - TOTTENHAM AVAPOOLAEG 0:0 (üldseis 0:3). Inglased suutsid tänu Llorisi imetõrjetele kaotusseisu vältida...

REAL - AJAX AVAPOOLAEG 0:2. Hollandlased on hetkel teel veerandfinaali (kokkuvõttes 2:3).

45+1. Reali mees Nacho sai poolaja lõpus nurgalöögi järel peaga löögile, ent pall vuhises väravast mööda.

Tabav säuts: Lloris hoiab Spursi mängus. https://twitter.com/5liveSport/status/1103031815126896640

Jadon Sancho võimalus ja taas Hugo Lloris päästab! Pealelöögid juba 10:0 sakslastele!

Ja kohe tõrjub Lloris ka Mario Götze ürituse! Dortmund vääriks juba väravat...

Tottenhami puurivaht Lloris on hoos - järjekordne hiilgav tõrje temalt, seekord Julian Weigli pealöögile.

Real on sunnitud juba teise vahetuse tegema: samuti vigastada saanud Vinicius Juniori asemele tuleb 35. minutil Asensio.

Reali kaitse on paanikas ning Courtois peab tegema suurepärase tõrje, et meeskond päästa!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103030563768807425

29. minut: Reali mees Lucas Vazquez on vigastada saanud ega saa jätkata. Platsile vahetatakse Walesi äss Gareth Bale

Reali mees Vinicius Junior kõmmutas küljevõrku!

Ajaxi poolel sai juba teise resultatiivse söödu kirja Dusan Tadic. Teise tabamuse puhul pääses tema suurepärase söödu järel väravavahiga silmitsi David Neres, kellel polnud raskusi Thibaut Courtoisi üle mängida.

Reusi ohtlik pealelöök karistusalast, Tottenhami kaitsjad suudavad löögile ette jääda ja seis püsib 0:0.

Veel üks üliohtlik olukord Tottenhami värava all, kuid seekord ei pääse Dortmundi mees väravavahiga silmitsi, sest kohtunik fikseerib suluseisu.

2:0 Ajaxile! David Neres jõuab sihile 18. minutil! Hetkeseisuga on edasi juba Ajax!

Dortmund pressib, mida oligi oodata.

Jan Vertonghen teeb suurepärast kaitsetööd ja päästab Tottenhami halvimast.

Ajax asub 1:0 juhtima - 7. minutil lööb Hakim Ziyach 1:0! Põnevamat algust oli raske loota! Ühest väravast jääb aga hollandlastel väheks, sest Real võitis võõrsil 2:1.

Raphael Varane (Real) lõi juba kolmandal minutil palli Ajaxi latti!

Dortmundi esimene nurgalöök ohtu ei kujutanud.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103022401355423745

Ka Dortmund - Tottenhami mäng on alanud. Inglased võitsid koduväljakul teatavasti lausa 3:0.

Real-Ajax mäng on alanud. Hispaanlastel on siis avamängust kaasa 2:1 võit.

Real-Ajax formatsioonid: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103015735222247424

Dortmund-Tottenham formatsioonid: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1103015347689541634

Ja Tottenhami algkoosseis: https://twitter.com/SpursOfficial/status/1103003903707267072

Dortmundi Borussia algkoosseis Tottenhamiga mänguks: https://twitter.com/BlackYellow/status/1103006602498658304

Amsterdami Ajaxi algkoosseis: https://twitter.com/AFCAjax/status/1103003683120386048

Madridi Reali algkoosseis: https://twitter.com/realmadrid/status/1103004373465083904

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1102864657763708929