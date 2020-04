Bayerni staar kutsub UEFA-t maa peale tagasi: Meistrite liigat pole võimalik nendes tingimustes lõpetada

Isegi kui Euroopa suuremad liigad võivad oma hooaegadega juulis või hiljem ühele poole saada, ei arva Hernandez, et samal ajal Meistrite liiga otsustavate mängude pidamine võimalik oleks.

"Saab olema raske neid mänge sisse toppida, kui me samal ajal liigat lõpetada üritame. Koroonaviirus puudutab kõiki Meistrite liigas konkurentsis olevaid riike. Saab olema raske kõiki karantiinist välja saada, et nad ühest küljest oleksid võrdsete võimalustega ning teiseks omavahel kohtuda saaks, reisida Itaaliasse, Hispaaniasse, Inglismaale või Prantsusmaale," arutles Hernandez ajalehe L'Equipe veergudel.

"Peab jääma realistlikuks. Ma arvan, et praegusel ajal Meistrite liiga lõpetamine on võimatu, eriti kui prioriteet on kodused liigad ära lõpetada."

Bundesliga klubid naasid sel nädalal treeningutele, kuid eriolukorras on sätestatud kindlad piirangud selles osas, kui palju mehi korraga väljakul võib olla.

"Tingimused on väga karmid. Me oleme väikestes neljastes gruppides ega kohtu teistega. Kontaktide vältimiseks treenime erinevatel aegadel. Riietusruumid on samuti teistmoodi korraldatud. Me ei treeni samadel väljakutel. Aga kohe kui see läbi on, lähme me kiirelt koju duši alla ja sööma. See on üks viis, kuidas masinavärk uuesti käima saada," kirjeldas Hernandez klubis toimuvat.

Müncheni Bayern alistas Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus Londoni Chelsea 3:0. Kordusmängu ei jõutud koroonaviiruse pandeemia tõttu ära mängida.

