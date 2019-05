Bakuus toimuvast jalgpalli Euroopa liiga finaalist on saamas naljanumber

Londoni Arsenali ja Londoni Chelsea vahel toimuv finaal on seni saanud kõige rohkem tähelepanu Arsenali armeenlasest mängumehe Henrikh Mkhitarjani tõttu. Nimelt ei lenda armeenlane aserbaidžaani, kuna ta kardaks seal oma elu pärast.

Edaspidi on välja tulnud veel detaile, mis näitavad kogu asja halvas valguses. Finaali võõrustab 69 000 inimest mahutav Bakuu olümpiastaadioni. Esialgu anti mõlemale finaali jõudnud meeskonnale 6000 piletit, mida fännidele müüa. Esialgu tõdeti, et tegemist on liialt väikse numbriga, kuid elu näitas, et inglased ei tahagi Aserbaidžaani minna. Arsenalil õnnestus lõpuks müüa 4000 ning Chelseal 2000 piletit. Ülejäänud saadeti UEFA-le tagasi. Fännide jaoks on Bakuusse jõudmine lihtsalt liiga keeruline ja kulukas.

Avalikkuse ette on jõudnud ka info, et Bakuus hakatakse enne finaali piirama kohalike liikumisvabadust. Finaal mängitakse Bakuus 29. mail, kuid 25. maist kuni 1. juunini piiratakse kohalike ligipääsu linna keskusesse. Selline otsus võeti vastu, et külalised ehk UEFA esindajad ning jalgpallifännid saaksid end linnas võimalikult mugavalt tunda.

Vabamüügis pidavat praegu olema veel üle 10 000 pileti.