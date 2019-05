Arsenali võtmemängija jääb turvakaalutlustel Euroopa liiga finaalist kõrvale

Nimelt kardetakse 30-aastase poolkaitsja ohutuse pärast, sest Aserbaidžaani ja Armeenia poliitilised suhted on jätkuvalt pingelised. Mkhitarjan on Aserbaidžaanis toimunud klubimängudest ka varem eemale pidanud jääma.

"Olles kaalunud kõiki võimalusi, võtsime vastu raske otsuse, et ma ei reisi meeskonnaga Euroopa liiga finaalile," vahendab BBC Sport Mkhitarjani sõnu.

"See on mäng, mida ei tule väga tihti ette, ning ma tunnistan, et sellest eemale jäämine teeb kõvasti haiget."

"Oleme kirjutanud UEFA-le, väljendamaks meie tõsist muret olukorra pärast. Oleme põhjalikult uurinud kõiki võimalusi Micki kaasamiseks koosseisu, aga pärast arutelusid Micki ja tema perekonnaga võtsime vastu kollektiivse otsuse, et ta ei reisi koos meiega," seisis Arsenali klubi pressiteates. "Micki on olnud teel finaali meie võtmemängija ning see on tiimi perspektiivist meile suur kaotus."

Arsenal mängib Euroopa liiga finaalis Chelseaga. Võit tagab neile järgmiseks hooajaks Meistrite liiga koha. Chelseal on see juba Premier League'i kolmanda kohaga tagatud, Arsenal jäi liigatabelis viiendaks.