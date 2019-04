Arsenali jalgpallitäht ei pruugi Euroopa liiga finaalis osaleda, sest talle ei anta Aserbaidžaani viisat

Tänavune Euroopa Liiga finaal peetakse 29. mail Bakuus. Varem on Mkhitaryan pidanud kaks kohtumist Aserbaidžaani klubide vastu vahele jätma, sest Aserbaidžaan on keeldunud talle viisa väljastamisest.

"UEFA jaoks on see tavaline protseduur, et saata toetuskirju ühingutele, klubidele või saatkondadele, et mängijad saaksid viisasid ja võimaluse osaleda UEFA võistlustel," kinnitas Euroopa Jalgpalliliidu pressiesindaja, et nad hakkavad Mkhitaryani õiguste eest kindlasti seisma.