Amsterdami Ajaxi palgafond on naeruväärselt väike, isegi Inglismaa esiliigaklubid kulutavad rohkem

Sportsmail on välja toonud, et Ajaxi käimasoleva hooaja eelarve on 94 miljonit eurot. Meistrite liigas kaheksandikfinaali ehk 16 parema sekka jõudnud meeskondade seas on see selgelt kõige väiksem.

Lisaks on britid välja toonud ka Ajaxi esindusmeeskonna palgafondi suuruse. Nimelt maksvat Ajax hooaja jooksul palkadeks 54 miljonit eurot. Teiste Meistrite liigas poolfinaali jõudnud tiimidega ei ole siin midagi võrrelda. Ajax jääb neile alla kordades.

Ajaxi palgafond on niivõrd väike, et see on väikem isegi Inglismaa esiliigas mängivate meeskondade omadest. Nii toob Sportsmail välja, et juba eelmisel (2017/18) hooajal olid Inglismaa esiliiga kahe edukama klubi (Wolverhampton Wanderersi ja Cardiff City) palgafondid Ajaxi praegusest suuremad. Lisaks olid suuremad palgafondid ka esiliiga neljandana lõpetanud Aston Villal ja viiendale kohale jäänud Middlesbrough'l.

Seega ei ole midagi imestada, et ka Premier League'i teise poole meeskonnad on Ajaxi mängijate jaoks tulevikku silmas pidades ihaldusväärsed sihtkohad.

Praegu Ajaxi juhtmängijate sekka kuuluv Dušan Tadic pallis eelmisel hooajal näiteks Premier League'is 16. koha saanud Southamptonis. Tadici endale saamiseks pidi Ajax aga läbi minema iseenda seatud palgalaest. Premier League'i teise poole klubide meeste palgasoov on Ajaxi jaoks lihtsalt reeglina liiga suur.

Niimoodi saabki Ajax edu saavutada ainult tänu oma noortele. Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumises Torino Juventuse vastu oli Ajaxi algkoosseisus koguni kuus klubi enda kasvandikku.