AMETLIK | Meistrite Liiga tippkohtumine peetakse suletud tribüünide ees

Probleem on selles, et Prantsusmaal kehtestati möödunud nädalal keeld, et üle 1000 inimesele mõeldud avalikke üritusi ei tohi enam korraldada. PSG kodustaadion Les Parc des Princes mahutab aga ligi 48 000 pealtvaatajat. Saksamaal toimunud avakohtumine lõppes Dortmundi 2:1 võiduga.

Esmaspäeval kell 13 teatas PSG, et Pariisi politsei otsustas, et ohutuse eesmärgil peetakse kohtumine suletud uste taga. Esmaspäevas seisuga on koroonaviirusesse nakatunuid Prantsusmaal 1126 ning elu on ohtlikule nakkushaigusele kaotanud 19 inimest.

📍 #PSGBVB



Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Préfecture de police de faire jouer le match du mercredi 11 mars 2020 opposant le Paris Saint-Germain au @BVB à huis clos. 🏟️https://t.co/iDqGCLuwST — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2020

Küsimärgid on ka järgmise nädala kolmapäeval Barcelonas toimuva kohtumise osas kohaliku hiiu ja itaallaste Napoli vahel. Avavooru järel on seis viigis 1:1.

Näiteks Barcelona maraton, mis pidi toimuma 15. märtsil, lükati koroonaviiruse tõttu edasi 25. oktoobrile. Itaalias, kus Napoli igapäevaselt mängib, peetakse vähemalt kuni 3. aprillini kõik kohtumised tühjade tribüünide ees.

Euroopa riikidest ongi enim kannatanud just Itaalia. Esmaspäeva hommikuse seisuga on koroonaviirusesse nakatunuid 7375 ja surmajuhtumeid 366.