AMETLIK | Meistrite liiga mängitakse lõpuni, Eesti klubid peavad eurosarjades lootma loosiõnnele

Esmast tuleb lõpuni mängida viimased kaheksandikfinaalide korduskohtumised. Need peetakse 7.-8. augustil. Pooleliolevad paarid on järgmised: Manchester City - Madridi Real, Müncheni Bayern - Chelsea, Torino Juventus - Lyon ja Barcelona - Napoli. Praegu pole veel selge, kus need matšid toimuvad.

Kaheksa parimat tiimi sõidavad seejärel Lissaboni, võistlussüsteem on järgmine:

12. august - 1. veerandfinaal

13. august - 2. veerandfinaal

14. august - 3. veerandfinaal

15. august - 4. veerandfinaal

18. august - 1. poolfinaal

19. august - 2. poolfinaal

23. august - finaal

Algse plaani järgi pidi finaal toimuma Istanbulis, Türgi suurimale linnale anti lohutuseks 2021. aasta Meistrite liiga finaali korraldusõigus.

Euroopa liiga hooaeg lõpetatakse samuti Lissabonis, kaheksa võistkonda selgitavad endi seast parima 10.-21. augustini. Kõik kohtumised peetakse tühjade tribüünide ees.

Lisaks sai selgemaks Eesti klubide eurosuvi. Meistrite liiga esimesest valikringist alustav Tallinna Flora alustab eurohooaega kas 18. või 19. augustil, Euroopa liiga esimeses valikringides mängivad klubid aga 27. augustil.

Kindlasti mängivad Euroopa liiga valikringides Tallinna Levadia ja Nõmme Kalju. Kolmandaks klubiks on kas Paide Linnameeskond või Narva Trans. Narval on võimalik koht napsata juhul, kui nad tulevad Eesti karikavõitjaks.

Edasipääsejad selguvad ühe mängu tulemusena. Kumma klubi väljakul mäng toimub, paneb paika loos.