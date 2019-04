68 sekundit poolfinaali pääsemist tähistanud Guardiola: see oli väga julm!

Madis Kalvet reporter RUS

Üdini pettunud Pep Guardiola. Foto: Mike Egerton, PA Wire/PA Images/Scanpix

Manchester City jalgpallimeeskond ja nende fännid said 68 sekundit tähistada Meistrite liiga poolfinaali jõudmist. Seejärel jõudis VAR selgusele, et Raheem Sterlingu värav sündis suluseisust ja see tühistati. Nii jõudis poolfinaali hoopis Tottenham.