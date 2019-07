18-aastase Flora ründaja esimene pallipuude seitsme kuu järel viis eestlased Frankfurti Eintrachtile kõvasti lähemale

„Jaanuaris käisin kõrvaoperatsioonil. See ilmselt mõjutas üldist tervislikku seisundit. Seejärel olid erinevad jalalihase probleemid. Oli tuharalihase vigastus ning seejärel nimmelihase vigastus. Üritasin läbi valu edasi pressida, kuid nii tekkisid uued mured,“ avaldas Lepik, et terviseprobleemid kimbutasid teda pidevalt. „Mais tulin Eestisse tagasi ning hakkasin Ilo Rihvi juhendamisel uuesti harjutama. Kolm nädalat tagasi liitusin meeskonna treeningutega. Esmalt tegin nädala. Seejärel jäi nädal peapõrutuse tõttu vahele ning nüüd sain taas nädala treenida.“

Mark Anders Lepik on löönud palli Niši Radnički väravavõrku. Foto: Jaanus Lensment

Šveitsis lepingu lõpetamine oli lõpuks Winterthuri otsus. „Nad ütlesid, et järgmise hooaja poole vaadates ei saa nad minu valimisega riskida. Midagi isiklikku ei olnud. Otsus oli puhtalt finantsiline,“ rääkis ta Florasse naasmise tagamaadest. „Eks seda oli raske aktsepteerida, et minu enda tervis vedas mind alt. Oleks olnud mingi konkreetne põhjus, et ma ei olnud piisavalt hea või oleks öeldud, et mine arene veel Eestis, kus on mugav keskkond. Selles mõttes oli nende otsus mulle raske. Tulin siia tagasi eesmärgiga, et jalad uuesti alla saada.“

Nagu mäng Radničkiga näitas, siis mullu näidatud hoo suutis Lepik kohe uuesti üles leida. „Väljakule minnes oli minu ülesanne lihtne – muuta mängu. Tundsin end väljakul väga koduselt. Hea oli olla tagasi. Seitse kuud väljakult eemal olla on jalgpalluri jaoks üüratult pikk aeg.“

Võidu korral ootab tõeline tippklubi

Floras tuleb Lepikul esiründaja koha eest heidelda 20-aastase Erik Sorgaga, kes on tänavu teinud juba debüüdi ka Eesti A-koondises ning saanud Premium liiga parima väravakütina kirja 20 tabamust. „Võtan konkurentsi väga positiivselt. Nüüd tuleb mul leida selline hoog ja vorm, mis oli eelmise aasta lõpus. See võib veel aega võtta,“ lisas ta.

Radnički ja Flora peavad korduskohtumise järgmise nädala neljapäeval Nišis. Matš algab Eesti aja järgi kell 21.45. „Ajalugu on näidanud, et Euroopa suurematel klubidel toimub nädalaga ümbersünd. Töötame trennis kõik vajaliku läbi ja loodetavasti võtame selle seeria ikkagi ära,“ vaatas Lepik tulevikku.

Flora ja Radnički duelli võitjat ootab Euroopa liiga teises eelringis Saksamaa suurklubi Frankfurti Eintracht.

Eintracht lõpetas eelmisel hooajal Bundesliga seitsmenda kohaga. Meistrite liigast ehk neljandast kohast jäi neid lahutama ainult neli punkti. Euroopa liigas jõuti kevadel välja poolfinaali, kus penaltiseerias kaotati hilisemale võitjale Londoni Chelseale.

Lõppenud hooajal oli Eintrachti suurimaks staariks 21-aastane serblasest ründaja Luka Jovic, kes müüdi suvel 65 miljoni euro eest Madridi Realile.