16-aastane FC Barcelona staar hullutab Hispaaniat ja püüab Meistrite liiga rekordit

Fati pääses esmakordselt Barcelona algkoosseisu laupäevases kodumängus Valencia vastu ja hakkas kohe toimetama. Esmalt lõi ta kohtumise teisel minutil värava ja seejärel andis viis minutit hiljem väravasöödu.

Nii ei ole midagi imestada, et Kataloonia ajalehtede esikülgedel küsitakse nüüd, milliselt planeedilt Fati ikkagi pärit on.

Juba teisipäeval on noormehel võimalik teha debüüt ka Meistrite liigas, kui Barcelona kohtub võõrsil Dortmundi Borussiaga. Seejuures on 16-aastasel Fatil sisuliselt terve hooaeg aega, et tõusta Meistrite liiga läbi aegade noorimaks väravalööjaks.

Praegu on noorimaks väravalööjaks Peter Ofori-Quaye, kes skooris 1997. aastal Olympiacose ridades mängides Rosenborgi vastu. Ofori-Ouaye oli tabamust kirja saades 17 aastat ja 195 päeva vana. Fati on praegu 16 aastat ja 322 päeva vana.