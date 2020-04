Zlatan Ibrahimovic treenib koroonakriisi ajal Rootsi klubiga

Hammarby klubi juhatuse esimees Richard von Yxkulli sõnul ei maksa täna nende treeningul avanenud ootamatust vaatepildist suuri pealkirju teha. "Selles pole suurt draamat. Ta tahab end lihtsalt käimas hoida ja küsis, kas ta võiks meiega treenida. On väga lõbus, et ta meiega treenida tahab," ütles Yxkull ajalehele Expressen.

Hammarby treeningud on esialgu mängijatele vabatahtlikud. Osa võtavad vaid need, kes gruppides treenimist karantiiniajal igatsema on hakanud. Kõrgliigaklubiga harjutasid täna ka kolmanda liiga klubi IK Frej pallurid. Trennid kogu meeskonnaga jätkuvad Hammarbys esmaspäeval.

Ibrahimovici otsus osta osalus just Hammarby klubisse pahandas mäletatavasti tema endise koduklubi Malmö fänne. Zlatani skulptuur Malmös langes päevapealt vandaalide ohvriks. Jaanuariks oli sellelt maha saetud nii nina kui ka läbi lõigatud tugijalg.