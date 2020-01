Zlatan Ibrahimovic: olen lõpuks kodus tagasi

"Mäletan, kuidas esmakordselt siia saabusin. Täna on oluline, et olen siin tagasi ja õnnelik. Olen kogu aeg rääkinud, et see on minu kodu," sõnas Ibrahimovic Milani klubi pressiteate vahendusel. "Olin mitmeid aastaid mujal, kuid kõige olulisem on, et nüüd olen tagasi."

Poole aasta pikkuse lepingu allkirjastanud Ibrahimovici kontraht pikeneb automaatselt aasta võrra, kui ta osaleb selle hooaja lõpus vähemalt pooltes Milani mängudes. Rootslane hakkab kandma võistlussärki numbriga 21.

38-aastane Ibrahimovic mängis AC Milani eest ka aastatel 2010-2012 ning lõi 85 mänguga kokku 56 väravat. Toona võitis ta Milaniga nii Itaalia meistritiitli kui ka superkarika.

Viimastel aastatel on Ibrahimovic esindanud Los Angeles Galaxyt, USA-s lõi ta 58 mänguga 53 väravat.