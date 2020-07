Zlatan Ibrahimovic hoiatas Milani: sellises olukorras on ebatõenäoline, et näete mind veel järgmisel hooajal

"Ibra mängib selleks, et midagi võita. Vastasel juhul jääb ta koju," rääkis Ibrahimovic väljaandele La Gazzetta dello Sport. "Mulle öeldi, et USA-s karjääri lõpetamine on liiga lihtne, seega tulin tagasi Milani. Olen siin puhtalt kire tõttu, sest mängin põhimõtteliselt tasuta... Seejärel peatas koroona kõik ning arvasin, et miski annab mulle mõista, et peaksin lõpetama. Õnneks pääsesime ikkagi platsile tagasi."

"Ibra sündis jalgpalli mängima ning ta on jätkuvalt selles parim," jätkas 38-aastane rootslane. "Vaatame, kuidas tunnen end kahe kuu pärast. Ühtlasi vaatame, mis toimub meeskonnaga. Praeguses olukorras on ausalt öelda ebatõenäoline, et näete mind Milanis järgmisel hooajal. Ibrahimovic ei mängi Euroopa liigas ning ka Milan pole klubi, mis kuuluks sinna," andis ründeäss mõista, et tema soovib mängida vaid kõrgeimal tasemel.

Kuigi Milan on tõusnud Itaalias suurepärasesse vormi, olles viimasest viiest kohtumisest võitnud neli, jääb Meistrite Liiga koht siiski neist kaugele. Seitsmendal kohal paiknev Milan jääb seitse vooru enne hooaja lõppu neljandast positsioonist 16 punkti kaugusele.

"Ma ei tea, kas pärast Milani tuleb veel mõni klubi," sõnas Ibrahimovic tuleviku kohta. "Mulle ei meeldi kunagi võimalustele ust sulgeda. Lähen ainult sinna, kus ka minul on kontrolli, mitte sinna, kus sõnad ei tähenda midagi. Ma olen jätkuvalt väga kirglik selle osas, mida teen."