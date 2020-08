Zinedine Zidane tegi üllatava avalduse

Kuigi Zidane on viinud Reali kolmel aastal järjest ka UEFA Meistrite liiga võitjaks, hindab ta Hispaania meistritiitli võitmist väga kõrgelt.

"See, et meil oli võimalus tänavused meistrivõistlused lõpuni mängida ja seejärel ka võita, tõi suurt rahulolu ja suurt rõõmu. Võin öelda, et päev, mil me meistrivõistlused võitsime, oli üks õnnelikumaid päevi mu elus," sõnas Zidane Marcale.