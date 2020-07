Zinedine Zidane sai Gareth Bale'ga seotud küsimuse tõttu ajakirjanike peale pahaseks

Bale'i on juba aastaid seostatud Realist lahkumisega. Erandiks pole ka tänavune hooaeg, kus waleslane on taas olnud hädas mänguaja teenimisega. Näiteks viimases viies kohtumises pole ta saanud üldse mänguaega ning on rohkem paistnud silma lollitamisega tribüünidel.

Neljapäeva õhtul Villarealiga kohtuva Reali peatreenerilt Zidane'lt uuriti mõistagi ka suhete kohta ründetähega. "Jälle küsimus Garethi kohta! Me oleme huvitatud ikka mängust, täpselt nagu temagi," vastas peatreener. "Teie (ajakirjanikud) püüate alati midagi meie vahel tekitada, kuid teil ei õnnestu see."

"Te võite jäädagi sama küsimust esitama, aga meie hoiame klubis ikka kokku: mina, Bale, James Rodriguez ja kõik teised - me kõik tahame sama asja," lisas Zidane.

Madridi Realil on võimalus täna õhtul kindlustada esimene Hispaania meistritiitel pärast 2017. aastat. Selleks tuleb pealinnaklubil alistada koduväljakul Villareal.

