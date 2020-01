"Gareth on meiega. Ma ei pea varianti tema lahkumisest võimalikuks," rääkis Zidane pressikonverentsil enne laupäevast kohtumist linnarivaali Atletico Madridiga. "Ma loodan Bale'i peale."

Kas Bale saab siis homses kohtumises väljakule? "Meil on 25 mängijat ning hea on see, et kõik on koosseisus. Need, kes platsile saavad, annavad endast kõik," jäi Zidane salapäraseks. "Mina otsustan (kes saavad), sest olen peatreener."

Real ostis Bale'i 2013. aastal Tottenhamist 100 miljoni euro eest. Praeguseks ei ole Bale Madridis enam heas kirjas ja klubi peatreener Zinedine Zidane sooviks temast vabaneda. Suvel räägiti Bale'i võimalikust siirdumisest Hiina kõrgliigasse, kuid sellest ei saanud asja.