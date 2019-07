Zinedine Zidane: loodame, et Gareth Bale lahkub varsti Realist

On teada, et Zidane'i ja Bale'i suhted pole head ning britti on juba pikemat aega seostatud klubist lahkumisega. Läinudöises sõpruskohtumises Reali ja Müncheni Bayerni vahel jäi Bale mängust eemale. Bale'i on seostatud mitme suurklubiga, eesotsas Manchester Unitediga.

"Bale ei mänginud, sest ta on väga lähedal lahkumisele," avaldas Zidane pärast kohtumist. "Me loodame, et ta lahkub, sest see oleks kõigile parim lahendus. Töötame tema ülemineku nimel teise tiimi."

"Mul pole isiklikult tema vastu midagi, aga tuleb aeg, kus tuleb teha, mis on vaja," põhjendas prantslane oma seisukohta. "Me peame meeskonnana muutuma. Bale'i lahkumine on nii minu kui ka tema otsus, sest ta teab praegust olukorda."

Zidane lisas, et ründetähe klubivahetus võib reaalsuseks muutuda juba lähipäevil. "Olukord muutub peagi. Ma ei oska öelda, kas 24 või 48 tunni jooksul, aga see juhtub. Nii on kõigile parem."

30-aastane Bale liitus Realiga 2013. aastal ning on aidanud meeskonna nelja Meistrite Liiga ja ühe Hispaania liiga tiitlini ning ühe Hispaania karikani.