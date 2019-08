Zinedine Zidane jäi salapäraseks: saan Gareth Bale'i ja James Rodrigueze peale täielikult loota, aga kõike võib veel juhtuda

Mõlemat mängumeest on suve vältel seostatud klubist lahkumisega. Rodriguezt viivad kuulujutud Itaaliasse Napolisse, Bale oli väga lähedal liitumisele Hiina klubiga Jiangsung Suning, kuid Real otsustas viimasel hetkel üleminekule kriipsu peale tõmmata.

Kolumbia koondislane Rodriguez pole suviste sõprusmängude jooksul veel kordagi Reali koosseisu pääsenud. Bale'i kohta tunnistas Zidane juulis avalikult, et loodab waleslase peatset lahkumist Madridist.

"James ja Gareth on meeskonna mängijad," sõnas Zidane. "Nad on mõlemad meeskonda registreeritud, kuid kõike võib veel juhtuda. Tõsi on aga see, et saan nende peale 100% loota."

"James pole küll veel mängudeks koosseisu nimetatud, aga ka see võib muutuda. Üleminekuakna lõppemiseni on siiski veel aega ehk eks näis, mis juhtub," rõhutas Zidane, et mängumeeste tulevik on veel lahtine.

"Ma keskendun ainult mängijatele, kes meil praegu on. Minu mõtted on järgmise kohtumise peal," vastas peatreener küsimusele, kas klubi on läbirääkimistes Paul Pogba (Manchester United) või Neymariga (Pariisi Saint-Germain) võimaliku liitumise osas.