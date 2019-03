Zidane väravavahtide dilemmast: mul on lausa kolm suurepärast puurivahti

"Ma ei valinud Navase ja Courtoisi vahel. Kõik saavad mängida. Meil on lausa kolm suurepärast väravavahti (kolmas number on Luca Zidane - toim). Pole võimalik mängida nelja või viit võistlussarja vaid ühe väravavahiga," sõnas Zidane.

"Need, kes täna mängisid, said hästi hakkama. Aga minu käsutuses on 25 mängijat ning ma loodan nende kõigi peale," lisas prantslane.

Zidane edutas tänaseks mänguks algkoosseisu tagasi rea mängijaid, kes olid eelmise treeneri Santiago Solari käe all varumeesteks kukkunud. Nii olid täna platsil tagasi lisaks Navasele Marcelo, Isco ja Marco Asensio.

Isco lõi ka avavärava, 2:0 võidu vormistas Gareth Bale`i tabamus.