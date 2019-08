Zidane tegi veel ühe kannapöörde: Bale on meie jaoks oluline mängija

Kui juuli alguses teatas Zidane ajakirjandusele, et Bale`i lahkumine Realist "oleks hea kõigi osapoolte jaoks", siis nüüd tegi prantslane hoopis teistsuguse avalduse.

"Tundus, et ta (Bale) on lahkumas, kuid nüüd ta on meiega ja ma kavatsen temaga arvestada, nagu iga teise meie koosseisu kuuluva mängumehega," rääkis Zidane reedel, vahendab BBC Sport.

"Tal on leping, ta on oluline mängija ja ma loodan, et kõik meie pallurid teevad minul koosseisu valimise väga raskeks," lisas prantslane Bale`i kohta.

Alles eile oli selgunud, et ka James Rodriguez, kes ei pääsenud suvel kordagi kontrollmängude ajal Reali koosseisu, jätkab Madridi tippklubis.

Täna tuli ka uudis, et Reali suvine täiendus Eden Hazard vigastas treeningul põlvekõõlust ning tema debüüt ametlikus kohtumises lükkub edasi.

Esialgsetel andmetel jääb Hazard eemale vähemalt kolmeks kuni neljaks nädalaks. Reali jaoks algab uus hooaeg juba sel laupäeval, kui La Ligas kohtutakse Celta Vigoga.