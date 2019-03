Zidane soovib Mbappe tuua maailmarekordilise summa eest Madridi Reali

Madis Kalvet reporter RUS 8

Kas Kylian Mbappest saab maailma kõige kallim jalgpallur? Foto: FRANCK FIFE, AFP/Scanpix

Zinedine Zidane naasis hiljuti ootamatult Madridi Reali jalgpalliklubi peatreeneritoolile. Mitmelt poolt on kostunud, et Zidane'il lubatakse suvel tuua võistkonda mängumehi just enda soovi järgi. Prantsusmaa legendi suurimaks sooviks olevat 20-aastase Kylian Mbappe palkamine.