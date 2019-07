Zidane selgitas Bale`i eemalejäämist: ta pole vormis

"Ta (Bale) ei reisinud meiega kaasa, sest ta pole vormis," sõnas Zidane 0:1 kaotuse järel, vahendab Reuters.

"Pärast arstidega nõupidamist otsustasime, et parem on, kui ta jääb Madridi. Ta jäi koju ja treenis seal. See oli ühine otsus treenerite, arstide ja mängija poolt," selgitas Zidane.

Briti meedia oli varem kirjutanud, et Bale ei reisinud Müncheni kontrollturniirile, sest Reali juhtkond ei lasknud tal liituda Hiina klubi Jiangsu Suningiga.

Tottenhami võiduvärava lõi eile Harry Kane. Kui Tottenham kohtub täna Müncheni turniiri finaalis kohaliku Bayerniga, siis Reali ootab 3.-4. koha mäng Besiktasega, kes alistus Bayernile 1:6.