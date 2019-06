Zidane pidi Reali kapteni ja presidendi tüli lahendamiseks isiklikult sekkuma

Reali president Florentino Perez teatas Hispaania raadiojaama Onda Cero eetris, et Ramos soovib klubist lahkuda. „Nad tulid minu kabinetti ning ütlesid, et Hiinast on saabunud väga hea pakkumine, kuid üleminekureeglid ei luba neil maksta üleminekutasu,“ avaldas Perez.

Perez teatas, et kindlasti ei luba nad Ramosel tasuta lahkuda. Peagi korraldas keskkaitsja aga pressikonverentsi, kus teatas, et jääb ikkagi Madridi. Kogu saaga sai alguse, kuna Ramos ja Perez pöörasid omavahel tülli. Väidetavalt süüdistas Perez just Ramost tänavuse hooaja ebaõnnestumistes ning konkreetsemalt heitis ta kaptenile ette kaotust Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Amsterdami Ajaxile.

ESPN teatel suutsid Ramos ja Perez tüli lahendada, kuna olukorda sekkus Reali peatreener Zinedine Zidane. Zidane suutis esmalt veenda Ramost, et ta on endiselt klubile vajalik mängija. Lisaks pidi ta vestlema ka Perezega, kellele ta suutis maha müüa idee, mille kohaselt on Ramosel mängida tähtis roll klubis tehtavates uuendustes.