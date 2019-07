Zidane pidas Reali juhtkonnaga Pogba ostmiseks läbirääkimisi, Bale jääb vist ikkagi Madridi

Reali tegemistega hästi kursis olev ajaleht Marca kirjutab, et Madridi klubi peatreener Zinedine Zidane, president Florentino Perez ja peadirektor Jose Angel Sanchez pidasid kolmapäeval läbirääkimisi, et panna paika edasine tegevuskava.

Väidetavalt oli kohtumise üheks tulemuseks see, et Walesi koondise staar Gareth Bale jääb ikkagi meeskonda. Seni on proovitud teda ikka mõnele Premier League'i klubile sokutada.

Teiseks oluliseks teemaks oli Pogba ostmine. Selle saavutamiseks tuleb kindlasti rahaks teha James Rodriguez. Rodriguez on 29. juulini suvepuhkusel ja seejärel peaks tema saatus selgeks saama. Praeguse seisuga viivad kuulujutud teda Madridi Atleticosse.