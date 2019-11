Zidane kurjustas Madridi Reali fännidega

Reali fännid kostitasid waleslast viimati vilekooriga, kui ta nädalavahetusel 3:1 võidumängus Real Sociedadi vastu platsile vahetati. See oli tema esimene mäng seitsmenädalase vaheaja järel, mille sisse mahtus nn. lipuskandaal. Teatavasti lehvitas Bale pärast EM-pääsme tagamist koos Walesi koondisekaaslastega rahvuslippu, millele oli kirjutatud: "Wales. Golf. Madrid. Just sellises järjestuses."

"Bale`i koha pealt on lärmi liiga palju. Ta tahab olla meiega ja mängida meie eest hästi. Ma loodan, et see (vilekoor) ei kesta terve hooaja," sõnas Zidane.

"Me tahame, et fännid oleks meie taga algusest lõpuni, kuid me ei saa seda kontrollida," lisas prantslasest juhendaja.

Zidane`i sõnul pole ta Bale`iga vilistamise teemal rääkinud, küll aga õnnitles teda, et Walesi koondis pääses EMile.

Bale liitus Realiga 2013. aastal Tottenhamist 85 miljoni naelsterlingi eest ning on võitnud seejärel neli Meistrite liiga karikat.