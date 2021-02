Zidane kurjustas ajakirjandusega: paluksin natukenegi austust

Kuna Zidane`i pommitatakse pidevalt küsimustega võimaliku vallandamise teemal, on see prantslasel kopsu üle maksa ajanud. Eilsel pressikonverentsil teatas Zidane: "Mis mind naerma ajab, on see, et te küsite minult, miks ma pahaseks saan. Ma ei vääri sellist kohtlemist. Me võitsime eelmisel aastal meistritiitli ja ma ootan natukenegi respekti."

Real jagab hetkel Barcelonaga teist kohta, jäädes liidrist Madridi Atleticost maha 10 punktiga. Atleticol on seejuures üks mäng vähem peetud.

"Me oleme teeninud õiguse võidelda ka tänavu La Liga tiitli eest, andke meile vähemalt see hooaeg. Järgmine hooaeg peavad tulema muutused, kuid sel aastal laske meeskonnal, kes on tiitlikaitsja, võidu eest võidelda. See ei olnud 10 aastat tagasi (kui me võitsime), see oli mullu. Näidake üles natuke respekti selle suhtes, mida oleme saavutanud. Ajakirjandus räägib ja kirjutab palju. Miks te mulle otse näkku ei ütle, et tahate et mind vallandataks? Miks te seda selja taga räägite?" kurjustas Zidane.

48-aastase Zidane`i hoolealused kohtuvad laupäeval turniiritabeli viimase meeskonna Huescaga. Realil on jätkuvalt puudu vigastatud Sergio Ramos, Eden Hazard, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo ja Lucas Vazquez. Ditsiplinaarkaristuse tõttu jääb eemale Eder Militao.

