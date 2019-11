Zidane kommenteeris Bale`i intsidenti: mind ei huvita see teema

"Kõik, mis juhtub väljaspool klubi, mind ei häiri ega huvita. Suhtlen Garethiga nagu iga teise meie klubi mängijaga, tervitame teineteist iga päev ja räägime klubiga seotud asjadest," sõnas Zidane, kui tema käest küsiti lipuintsidendi kohta.

"Temaga on kõik okei ja ta on meiega normaalselt treeninud. Ta on mängija, kes annab meie klubile palju juurde ja mina vaatan ainult sportlikku poolt," kinnitas Zidane, et tal pole waleslasele etteheiteid.

Bale ise sõnas pärast Ungariga matši, mis võideti 2:0, et tegemist oli lihtsalt heatahtliku naljaga. "Kindlasti olen rohkem elevil Walesi eest mängides. Aga see ei muuda minu käitumist platsil. Kus iganes ma mängin, annan alati 100%."

Bale`i leping Realiga kehtib veel kaks ja pool aastat.