Zidane kaitses end kriitikute eest: ma ei häbistanud Gareth Bale'i

Nimelt teatas prantslane nädala alguses, et loodab näha varsti Bale'i meeskonnast lahkumas. Zidane'i kritiseeris koheselt Walesi koondislase agent Jonathan Barnett. "Zidane'i käitumine on häbematu. Bale on andnud klubi heaks niivõrd palju."

"Olen alati öelnud, et mängija on kõige tähtsam ja niikaua, kuni keegi on meeskonnas, olen neile toeks," vastas Zidane kriitikale. "Teiseks, ma ütlesin, et klubi tahab teda maha müüa. Kolmandaks on minu arust väga oluline öelda, et Gareth ei mänginud viimases kohtumises (sõprusmäng Müncheni Bayerniga -toim), sest ta ise ei tahtnud."

"Ta treenib täna veel meiega. Täna on Gareth Bale Reali mängija, aga homme on juba uus päev," jäi Zidane salapäraseks.