Zidane Barcelona treenerivahetusest: Valverdest on kahju

Barcelona juhtkond otsustas Valverde vallandada 13. jaanuaril ning palkas tema asemele endise Real Betisi peatreeneri Quique Setieni.

"Ma olen kindel, et Barcelona jääb uue treeneri käe all konkurentsivõimeliseks. Olen kindel, et nad saavad oma tööga hakkama," kommenteeris Zidane pearivaali treenerivahetust ja lisas: "Mõistagi on kahju, et Valverde vallandati. Austan teda väga. Aga kui ka meie hakkame kaotama, lüüakse ka mind minema. Selline see treeneritöö on."

Barcelonal ja Realil on hetkel La Liga liidritena võrdselt 40 punkti. Setieni debüütmäng on sel pühapäeval Granada vastu. Real võõrustab homme neljandal kohal asuvat Sevillat.

