Zidane: Bale tõestas, et on tänavu meie jaoks oluline mängumees

30-aastane Bale oli suvel lähedal siirdumisele Hiina klubisse Jiangsu Suning, kuid Real pani viimasel hetkel tehingule käe ette.

La Liga uue hooaja alguses on Bale algkoosseisu pääsenud mõlemas liigamängus ning Zidane`i kinnitusel tahab waleslane nüüd meeskonda edasi jääda.

"Mis on muutunud, on see, et mängija tahab meeskonda edasi jääda. Ei muud," sõnas Zidane Bale`i olukorra kohta. "See ongi kõige tähtsam, et mängija tahab ise jääda. Ja meie arvestame temaga. Ta on meile tõesti oluline mängija ning ta on seda meile demonstreerinud. Ootame, et ta jätkaks samas vaimus," lisas prantslane.

Real on alustanud hooaega võidu ja viigiga ning jagab La Ligas 4 punktiga 3.-8. kohta. Täisedu kuue punktiga on kahe vooru järel vaid Sevilla ja Madridi Atletico.