Xavi usub, et Messi mängib tipptasemel veel seitse aastat

Argentina jalgpallitäht saab tänavu juunis 33-aastaseks, kuid Xavi on kindel, et see ei tähenda, et Messi karjäär hakkaks lõppema.

"Kui ma võtan Barcelona juhendamise üle hetkel, mil Messi veel mängib, on see vaid plussiks. Messi karjäär kestab veel viis kuni seitse aastat ning väga kõrgel tasemel. Ta hoolitseb enda eest väga hästi, pöörab suurt tähelepanu füüsilisele valmisolekule. Olen kindel, et ta mängib kuni 37., 38. või 39. eluaastani. Ma ei kahtle, et ta osaleb ka Katari 2022. aasta maailmameistrivõistlustel,” sõnas Xavi Marcale.

40-aastane Xavi juhendab hetkel Katari klubi Al Saddi, kuid hispaanlane pole kordagi varjanud, et tahab end järgmisena proovile panna Barcelona bossina.

Kataloonia suurklubis mängides võitis Xavi kaheksa La Liga ja neli Meistrite liiga karikat.