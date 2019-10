Walesi jalgpallitäht: mul pole õrna aimugi, kes on hetkel Briti peaminister

"Ma ei tea Brexitist 99%. Ma ei tea isegi, kes on hetkel Suurbritannia peaminister," sõnas Bale Daily Telegraphile, kui temalt uuriti Brexiti kohta.

Kui ajakirjanik ütles Bale`ile, et peaministriks on Boris Johnson, kommenteeris vutitäht: "Näed siis. Ma ei teadnud seda. Ma arvasin, et ta on linnapea (Johnson oli Londoni linnapea aastatel 2008-16 - toim)."

"Ma pole lihtsalt poliitikast huvitatud. Mind huvitab golf, võin teile öelda golfi esinumbri," lisas waleslane.

Seitsmendat hooaega Madridi Realis mängiv Bale on Walesi koondises löönud 81 mänguga kokku 33 väravat.