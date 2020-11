Võidukas Madridi Atletico kerkis Hispaania kõrgliiga liidriks

Atletico alistas koduväljakul 4:0 Cadizi. Kodumeeskond avas skoori juba 8. minutil, kui täpne oli Portugali jalgalli noor täht Joao Felix. 22. minutil suutis Atletico eduseisu kasvatada Marcos Llorente.

Teisel poolajal suurendas Madridi klubi eduseisu veelgi endine FC Barcelona täht Luis Suarez, kes oli täpne 51. minutil. Kohtumise 90. minutil vormistas matši lõppseisu Felix.

Atletico tõusis tabelis nüüd 17 punktiga liidriks. 17 silma on koos ka teisel kohal oleval Real Sociedadil, kuid neil on üks kohtumine rohkem peetud. Kolmas on Madridi Real 16 punktiga.

