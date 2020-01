Vinge viik! Cagliari röövis tiitli eest heitlevalt Milano Interilt punkte, Klavan hoidis vana tuttava kuival

Torino Juventusega meistritiitli eest heitlev Inter vajas Juventuse kannul püsimiseks hädasti võitu, kuid Cagliari suutis neile kõvasti tuska valmistada.

Inter asus 29. minutil küll Lautaro Martineze tabamusest juhtima, kuid 78. minutil tõi tabloole viigi Radja Nainggolan. Tasub mainida, et Nainggolan on iseenesest Interi mängija, kes pallib Cagliaris laenulepingu alusel. 94. minutil saadeti Interi väravalööja Martinez punase kaardiga ka väljakult minema.

Klavan tegi taaskord kaasa kogu kohtumise. Kerge tööpäev eestlasel ei olnud, kuna heidelda tuli vana tuttava Romelu Lukakuga. Belgia koondislase vastu on Klavan tegutsenud nii rahvuskoondises kui ka Premier League'is. Kui Klavan kuulus omal ajal Liverpooli ridadesse, siis Lukaku oli samal ajal linnarivaali Evertoni mängumeheks.

Serie A turniiritabelis on Inter 48 punktiga teisel kohal. Tabeliliidril Juventusel on 51 silma, kuid neil on üks kohtumine vähem peetud. Cagliari on 31 punktiga kuues.

