VIDEO | Üle 34 aasta Kreeka vutimeistriks tulnud PAOK-i fännid panid korraliku lõkke püsti!

PAOK on Kreeka meistriks kroonitud ka aastatel 1976. ja 1985.



#PAOK ARE CHAMPIONS OF GREECE AFTER 34 YEARS OF WAITING pic.twitter.com/NWZgOoxrVx — mshumanov (@shumansko) April 21, 2019

"Ma olin 18-aastane, kui PAOK viimati liiga võitis. Nüüd olen 52. See ütleb kõik," vahendab Washington Post PAOK-i fänni Nikos Kouroutzidise sõnu. "Ilmselget on see suur hetk. Ma loodan, et ma enne järgmist tiitlit 90-aastaseks ei saa."

Mõistagi panid PAOK-i poolehoidjad Thessalonikis püsti ühe vägeva peo. Pidustused algasid juba staadionilt, mis meenutas mängu lõppedes rohkem jaanituld kui vutiväljakut. Hiljem tegi võitjameeskond linnas ka traditsioonilise bussituuri.

Kreeka Superliiga eelmise hooaja meister Ateena AEK hoiab voor enne hooaja lõppu kinni pronksmedalist. Seitse varasemat hooaega valitses liigat Piraeuse Olympiakos, kellel on kokku 44 meistritiitlit. Ateena Panathinaikos on riigi 20-kordne meister, AEK-l on tiitleid 12.