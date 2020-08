VIDEO | Südamestimulaatoriga Amsterdami Ajaxi staar kukkus mängu ajal kokku

Meeskonnakaaslased ruttasid käe abipaluvalt üles tõstnud Blindi juurde ning pärast meedikute sekkumist lahkus endine Manchester Uniteid mängumees väljakult omal jalal.

Ajaxi peatreener Erik ten Haagi sõnul ütles üles Blindi südamestimulaator, mis paigaldati talle 2019. aasta detsembris, kui arstid diagnoosisid tal südamelihasepõletiku. Haigus avastati, kui Blind oli Meistrite liiga mängu ajal Valenciaga tundud peapööritust. Tänavu veebruaris oli ta juba treeningul tagasi.

Ten Haag ütles Ziggo Sportile, et Blindile tehakse nüüd uued uuringud.

30-aastane Blind on 12 aastaga pidanud kõrgeimal tasemel ligi 350 mängu ning esindanud Hollandi koondist 69 kohtumises. Ajaxiga on ta võitnud kuus Hollandi meistritiitlit ja ühe Hollandi karika.

Viimane Hollandi meistriliiga hooaeg jäi koroonaviiruse tõttu pooleli ning meistrit välja ei kuulutatud. Uus hooaeg stardib septembri teisel nädalal.

Horrible to watch. Hope Daley Blind is okay. His heart defibrillator went off during a pre season friendly against Hertha Berlin. pic.twitter.com/A5MoNsjPZn