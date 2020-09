VIDEO | Skandaalne mäng Prantsusmaal: PSG ja Marseille' matš lõppes kukepoksiga, viis meest said punase kaardi

Mängu ainsa värava lõi Florian Thauvin 31. minutil. Kogu kohtumine möödus tulises meeleolus, kui peakohtunik Jerome Brisard pidi juba esimese 90 minuti jooksul vilistama ära 36 viga ning jagama 12 kollast kaarti (5 PSG-le, 7 Marseille'le). Suurem kähmlus ootas aga alles ees.

Mängu viiendal lisaminutil põrkasid omavahel kokku PSG mängija Leandro Paredes ja vastaste Dario Benedetto. Kahe mehe kokkupõrge arenes kiirelt suuremaks kukepoksiks kahe meeskonna vahel, mille tulemusena nägid viis meest punast kaarti. Peakohtunik Brisard näitas PSG poolelt punast Layvin Kurzawale ja Neymarile. Tiiimkaaslane Paredes sai olukorra eest teise kollase kaardi. Marseille'i poolelt teenis Benedetto teise kollase kaardi ja Jordan Amavi sai otse punase.

Brasiillane Neymar eemaldati kohtumisest pärast seda, kui VAR tuvastas, et ta andis võmmu kuklasse hispaanlasele Alvaro Gonzalezele. Neymar proovis seejärel kohtunikule mõista anda, et hispaanlane käitus rassistlikult ning kutsus teda "ahviks". Kohtumise järel kirjutas Neymar sotsiaalmeedias järgmist: "Kahetsen vaid seda, et ma seda s***pead näkku ei löönud."

Gonzalez lükkas omakorda süüdistused tagasi. "Rassismile ei ole ruumi. Mõnikord tuleb õppida kaotama ja seda väljakul aktsepteerida," kirjutas ta Twitteris.

Marseille'i peatreenerit Andre Villas-Boasi häiris aga hoopis argentiinlase Angel Di Maria käitumine. Portugallane väitis pärast kohtumist, et argentiinlane sülitas mängu lõpus ühe tema jalgpalluri peale. Peatreeneri sõnul sülitas argentiinlane just Gonzaleze suunas.

PSG peatreener Thomas Tuchel tõdes kohtumise järel, et mängupildiga jääb ta vaatamata tulemusele rahule, kuid oma mängijate käitumisega mitte. "Mulle ei meeldinud, kuidas mehed viimasel kolmel minutil reageerisid. See läks üle piiri. Mänguliselt olen aga meeskonnaga väga rahul," rääkis sakslane.

Prantsusmaa kõrgliiga avavoorus Lensile 0:1 kaotanud PSG jätkab 18. kohal. Marseille asub kahe võiduga viiendal real.

