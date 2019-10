VIDEO | Robert Lewandowski tegi Bundesligas ajalugu

Lewandowski jõudis täna taas sihile, kui Müncheni Bayern alistas võõrsil Saksamaa kõrgliiga uustulnuka Berliini Unioni 2:1.

Poolaka arvel on tänavu juba 13 liigaväravat. Üldse on ta kõigi sarjade peale kokku löönud sel hooajal 13 mänguga 19 väravat.

Lewandowski jagas senist Bundesliga rekordit koos Pierre-Emerick Aubameyangiga, kes jõudis hooaja kaheksas esimeses mängus sihile 2015. aastal Dortmundi Borussia särgis.

