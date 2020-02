VIDEO | Rassistlikult solvatud ründaja jalutas Portugali kõrgliigas platsilt minema

Marega jättis meeskonnakaaslased ja marssis väljakult minema 69. minutil, üheksa minutit pärast värava löömist, mis tagas Portole 2:1 võidu. Ta näitas publikule allapoole suunatud pöidlaid ning viibutas keskmist sõrme.

Tiimikaaslased ja vastasmeeskonna mängijad üritasid 28-aastast Maregat ümber veenda, kuid edutult ning peatreeneril ei jäänud muud üle kui ta välja vahetada.

Hiljem tehtud Instagrami postituses väitis ta, et kodumeeskonna ehk Vitoria "idiootlikud fännid tulid staadionile vaid selleks, et rassistlikke loosungeid karjuda".

Porto peatreener Sergio Conceicao astus oma mängija kaitseks välja: "Sõltumata rahvusest, nahavärvist või juustevärvist oleme me perekond. Me oleme inimesed ja väärime austust. Juhtunu on kahetsusväärne."

Vitoria fännid olid pöördesse läinud Marega väravatähistusest. Nimelt jooksis ta pärast skoorimist nende ette ja osutas oma nahavärvile, mille peale teda prügikastidega loopima hakati.

Moussa Marega: ‘Hakeme beni savunmadığı ve sarı kart gösterdiği için teşekkür ederim. Ben ten rengimi savundum!’ pic.twitter.com/6Qh2IhtyZL — footbaLLove (@footbaLLove) February 17, 2020