VIDEO | Müncheni Bayern ei suutnud võõrsil kaheväravalist edu hoida ja kaotas hooaja teise mängu

Bayern asus kohtumist Robert Lewandowski 20. minuti penaltist (määrati VAR-i abil tänu käepallile) ja Leon Goretzka 26. minuti iluväravast 2:0 juhtima, kuid lasi endale juba 36. ja 45. minutil kaks väravat vastu lüüa - mõlema tabamuse autor oli poolkaitsja Jonas Hofmann. Viis minutit peale poolajapausi andis Hofmann resultatiivse söödu Florian Neuhausile, kes vormistas lõppseisuks 3:2.

"Oleme rõõmsad, see oli kõva võitlus. Vaevalt väga paljud inimesed uskusid, et me seda teha suudame, aga meie kaks väravat tulid täpselt nii, nagu planeeritud oli," rääkis mängu kangelane Hofmann. "Teadsime, et Bayern kaitseb kõrgelt. Tegime oma elu alguses keeruliseks, aga suutsime õnneks pärast pausi kohe edu haarata."

Portaali Soccerstand andmetel tegi Bayernil teisel poolajal 11 pealelööki Borussia 2 vastu, kuid 10 Bayerni pealelööki lendas raamidest mööda. Pallivaldamise protsent oli mängus Bayerni kasuks 65% - 35%.

Tabeliseis:

