VIDEO | Morata käkkis ja rikkus Ronaldo võimaluse. Lisaks kaotas Juventus punkte

Kodumeeskond asus 29. minutil Federico Chiesa tabamusest juhtima, kuid külalised suutsid 57. minutil tänu Remo Freulerile tuua tabloole viiginumbrid.

Reaalsuses oli Juventusel juba 12. minutil suurepärane võimalus juhtima minna. Antud olukorras oli Torino klubi ründaja Alvaro Morata uhkes üksinduses tormamas Atalanta värava suunas. Peagi märkas ta, et tema kõrvale on jõudnud Cristiano Ronaldo. Morata otsustaski sööta, kuid sööt oli uskumatult kehv ning Ronaldo korralikult löögile ei saanudki. Seejärel oli Moratal ees veel tühi värav, kuid hispaanlase kannalöök ebaõnnestus totaalselt.

Turniiritabelis on Juventus 24 punktiga kolmas. Liider on AC Milan 27 silmaga, kuid neil on üks matš vähem peetud. Atalanta on 18 punktiga kaheksandal positsioonil.

