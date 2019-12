VIDEO | Millimeetrite mäng! Bundesliga puurivaht päästis sõrmeotsaga palli üle värajoone veeremast

Gunnar Leheste reporter RUS

Foto: Imago Sport/Scanpix

Kui jalgpallis on veel mõni tehnoloogia, mis on sada protsenti usaldusväärne ning mis vaidlusi ei tekita, siis on see väravajoonetehnoloogia. Laupäeval pandi see tänuväärne vidin korralikult proovile Saksamaa Bundesligas Mönchengladbachi Borussia ja Müncheni Bayerni mängus.