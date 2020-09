VIDEO | Koroonaajastu esimene sülitamisjuhtum: PSG staari võib oodata karm karistus

Gonzalez oli ka üleminutitel puhkenud massikakluse keskmes. Neymar väitis, et kuulis tema suust rassistlikku fraasi. Marseille' peatreener Andre Villas-Boas kaitses oma mängijat, öeldes hoopis, et Di Maria sülitas tema keskkaitsja pihta. Telekanal Telefoot tõestas, et täpselt seda Di Maria tegigi. VAATA SIIT!

Prantsusmaa kohtunike tehniline direktor Pascal Garibian ütles, et videkokohtunikud ei leidnud mängu ajal sülitamisväidetele tõendeid.

"Me ei leidnud ühtegi pilti, mis oleks seda fakti toetanud. See ei tähenda, et seda ei juhtunud, kuid pole ühtki videot, mis nii veenvalt seda tõestaks," ütles Garibian, vahendab Daily Mail.

Briti tabloidleht peab tõenäoliseks, et uute kaadrite valguses võetakse Di Maria tegu uuesti luubi alla ning argentiinlane võib saada kuni kuue mängu pikkuse keelu. Kuna sülitamine läheb selgelt vastuollu koroonaviiruse protokolliga, võib Di Mariat oodata isegi tõsisem karistus.

Pikema keelu võivad saada ka teised massikakluses osalejad, sealhulgas PSG ründestaar Neymar, kes Gonzalezile vopsu kuklasse andis ja viimasena tänu VAR-ile punase kaardi sai. Prantsuse väljaande RMC Sport teatel võib brasiillase mängukeeld tulla kuni seitsme mängu pikkune. Kui Gonzalezi rassistlik käitumine tõendamist leiab, ootab hispaanlast kuni 10-mänguline keeld.