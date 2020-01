VIDEO | Klavan tegi Juventusega mängus suure prohmaka, Ronaldo vormistas kübaratriki

Mängu avavärav sündis 49. minutil Cristiano Ronaldo esituses ning paraku oli selle juures peasüüdlaseks just Klavan. Eestlane üritas oma karistusala lähistel sööta Sebastian Walukiewiczile, kuid klubikaaslane ei osanud seda oodata ning Ronaldo napsas palli vahelt. Portugallane mängis seejärel üle väravavahi Robin Olseni ja avas skoori.

67. minutil realiseeris Ronaldo Paulo Dybala teenitud penalti - vea tegi karistusalas Marko Rog - ning kasvatas Juventuse eduseisu kaheväravaliseks. Kohtumise viimasel kümnel minutil vormistas Ronaldo kodupubliku rõõmuks kübaratriki ning sihile jõudis ka Gonzalo Higuain. Vahetusest sekkunud Higuain saatis seejuures palli võrku Klavani jalgade vahelt.

Võit tõstis Juventuse 45 punktiga ainuliidiks. Cagliari jätkab 29 silmaga kuuendal kohal.

Enne tänast kohtumist kirjutati välismeedias, et Juventuse kodustaadionile olid tulnud mängu jälgima ka FC Evertoni skaudid, et jälgida Klavani tegutsemist. Väidetavalt tahab Evertoni peatreener Carlo Ancelotti oma kaitseliini tugevdada just Eesti koondislasega.

Klavani tänane prohmakas (videol alates 4.24):