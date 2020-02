VIDEO | Kas Neymar hankis meelega punase kaardi, et ta saaks Rio karnevalile minna?

PSG-i fännid Bordeaux'ga mängus kaks kollast kaarti saanud Neymarile kaasa ei tunne, sest kahtlustavad, et Neymar võis need hankida meelega. PSG võitis pühapäeval koduväljakul kohtumise 4:3. Esimese kollase kaardi sai Neymar avapoolaja kuuendal üleminutil, teise teise poolajal teisel üleminutil.

Neymar on Rio de Janeiro karnevalil, mis toimub keset Euroopa vutihooaega, osalenud viiel aastal järjest. 2015. ja 2016. aastal sai ta vahetult enne pidustusi punase kaardi Barcelona eest. Järgmised kolm hooaega on ta just sel ajal vigastada saanud ning end kodumaale ravima läinud.

Karneval algas reedel ja kestab kolmapäevani.

PSG peatreener Thomas Tuchel fännide süüdistustega kaasa ei läinud, kuid tunnistas, et ründaja käitumine väljakul oli pisut hoolimatu. "Me peame kogu sellest olukorrast temaga rääkima," ütles Tuchel peale mängu pressikonverentsil. "Ta läheb närvi ja reageerib. See on inimlik. Ta ei peaks, kuid see on inimlik ning Bordeaux' mängija ei saanud isegi kollast kaarti!"