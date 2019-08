VIDEO | Jalgpallitäht Ronaldo osaleb Singapuri veebipoe veidras reklaamis

Ronaldo lööb reklaamklipis karistuslöögist ilusa värava ja hakkab seda tähistama, kuid avastab siis, et tribüünil olevad inimesed vaatavad vaid oma nutitelefone. Seejärel näitab peakohtunik portugallasele Shopee brändipildiga kaarti, misjärel tõmbab Ronaldo välja nutitelefoni, mille ekraanil süttib samuti Shopee logo, ja hakkab tantsima.

Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! 😱Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! 😂#ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU