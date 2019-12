VIDEO | Imevärava löönud Luis Suarez: see on mu karjääri parim tabamus!

Tõelise iluväravaga sai 43. minutil hakkama uruguailasest ründaja Luis Suarez, kes palli efektse kannalöögiga Mallorca puuriluku Manolo Reina selja taha saatis.

"See on mu karjääri parim värav," rääkis võidukas Suarez pärast kohtumist. "Teadsin, et nurk on väga kitsas ja mu ainus võimalus on kannaga lüüa. Lootsin palli põrkesse saada, sest mul oli väga väike võimalus väravavahi vastu."

"Ernesto Valverde (Barcelona peatreener - K.R.) räägib mulle vahel, et ma eksin kõige lihtsamatel võimalustel, aga skoorin just rasketes oludes," lisas ründaja.

Vaata väravat SIIT!