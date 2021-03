VIDEO | Cristiano Ronaldo võttis enda nimele uhke rekordi

Nimelt lõi Ronaldo eile ühe värava ja kasvatas oma hooaja väravaarve 20ni. See tähendab, et temast sai esimene jalgpallur, kes on 12 viimast hooaega järjest jõudnud Euroopa viies tippliigas vähemalt 20 väravani.

36-aastase Ronaldo jaoks oli eilne ühtlasi 600. liigamäng. Väravaid on portugallase arvel selle mängude arvu juures juba 470.

Ronaldo värav (videos alates 2.55):

Juventus jätkab Itaalia meistriliigas kolmandal kohal ning kaotab liider Milano Interile seitsme punktiga.